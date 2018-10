Monza, balzo dell’export nel legno arredo: più 5,3% grazie ad arabi e cinesi I dati del Monitor Distretti Lombardia di Intesa Sanpaolo confermano il momento positivo del legno-arredo brianzolo: più 5,3% nei mesi che vanno da aprile a giugno.

La Brianza del legno arredo sempre più forte sui mercati esteri: l’export delle imprese della provincia di Monza balza in avanti del 5,3% nei mesi che vanno da aprile a giungo di quest’anno, segnando un incremento dell’1,7%, invece, su base semestrale. Lo dice l’aggiornamento trimestrale del Monitor Distretti Lombardia a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

“Il distretto del Legno e arredamento della Brianza -spiega la ricerca- forte di produzioni di fascia medio-alta la cui qualità è apprezzata a livello internazionale, ha visto una ripresa di slancio della domanda proveniente dai mercati del lusso, come Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita. Determinanti per il risultato anche le vendite in Cina-Hong Kong (dove sta crescendo sempre di più la domanda di prodotti italiani di alta gamma), Stati Uniti, Australia, Federazione russa, oltre che nei principali paesi europei”.

La vocazione all’internazionalizzazione resta insomma una delle caratteristiche della “Brianza che produce”, soprattutto in questo settore, da sempre fiore all’occhiello del territorio.

“I segnali provenienti dai distretti in Lombardia sono incoraggianti -osserva Mauro Federzoni, direttore regionale Milano e provincia di Intesa Sanpaolo- In particolare su Milano prosegue la fase di ripresa del Biomedicale, che ha visto un aumento significativo delle esportazioni da aprile a giugno. Dati positivi anche dai distretti dell’ICT di Milano e del Legno e arredamento della Brianza, quest’ultimo con produzioni di qualità molto apprezzate a livello internazionale e in particolare nei mercati del lusso. Questo alimenta la competitività delle nostre imprese e Intesa Sanpaolo è il partner ideale per accompagnarle nella crescita”.

