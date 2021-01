Monza: Acel (Acsm Agam) si confronta con le associazioni dei consumatori La società Acel del gruppo Acsm Agam a confronto con le associazioni dei consumatori per parlare di trasparenza e rapporti tra le parti.

Attenzione e tutela del cliente: Acel Energie, società di vendita di energia elettrica e gas del gruppo Acsm Agam, conferma le sue priorità. Proprio in questi giorni è terminato il primo ciclo di incontri di approfondimento nell’ambito del ciclo “Acsm Agam A2A incontra le associazioni dei consumatori” dedicati ai temi più attuali dell’energia elettrica e del gas che ha visto impegnata la società e i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori.

Nel corso degli incontri sono state analizzate le tematiche di maggior interesse per i consumatori di energia elettrica e gas quali i meccanismi della fatturazione in acconto e conguaglio, la prescrizione biennale e la ricostruzione dei consumi. «Il punto di forza della nostra azienda – ha sottolineato l’amministratore delegato di Acel Energie, Giovanni Perrone – è il rapporto personale col cliente. In un mondo molto spesso troppo “strillato” è il dialogo pacato, costante e trasparente con i consumatori l’unica maniera per poter instaurare una relazione duratura».

L’azienda, inoltre, ha già messo in atto diverse iniziative per migliorare e facilitare i rapporti anche digitali con i propri consumatori. «Un confronto interessante - ha rimarcato vicesegretario nazionale di Movimento Consumatori Ovidio Marzaioli - anche alla luce di alcune decisioni che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha preso di recente nei confronti di alcune pratiche commerciali scorrette legate ai settori regolati. Il gruppo ha sempre dimostrato grande apertura con le associazioni dei consumatori permettendo il dialogo conciliativo necessario per un giusto equilibrio degli interessi in campo».

