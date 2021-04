Mick Schumacher all’autodromo di Monza per un spot pubblicitario Il pilota figlio del campione Michael Schumacher, Mick, in uno spot pubblicitario girato all’autodromo di Monza.

L’autodromo di Monza è stato scelto dalla Under Armour, azienda statunitense leader dell’abbigliamento sportivo, per girare il suo ultimo spot che vede protagonista Mick Schumacher, il 22enne figlio di Michael.

Il giovane pilota tedesco, che domenica scorsa ha concluso la sua prima gara in F1 in Bahrein in sedicesima posizione, è legato al marchio americano con un accordo di sponsorizzazione. Per realizzare il video che pubblicizza gli ultimi capi realizzati dall’azienda a stelle e strisce, Mick si è immerso in un’atmosfera di gara con tanto di preparazione atletica per affrontare al meglio ogni sforzo. Nel video, girato in inglese, il giovane figlio del sette volte campione del mondo di F.1, rivela che le gare sono una parte di sé.

«Amo i brividi, amo l’adrenalina. La mia mente deve essere allenata e reattiva come il mio fisico. Quando il semaforo si spegne, io sono pronto» declama mentre in sottofondo si sente l’inconfondibile rombo di un motore. Mick, nato e cresciuto in Svizzera, ha sempre apprezzato l’autodromo di Monza. In una recente intervista ha rivelato che «non vede l’ora di andarci da pilota sperando di avere nuovamente i tifosi sugli spalti».

