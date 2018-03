Mediaworld di Verano Brianza, sciopero dei lavoratori contro i tagli È indetto per sabato 3 marzo uno sciopero nazionale di 8 ore, per dar voce ai lavoratori nella vertenza sindacale che sta scuotendo Mediaworld, il colosso della distribuzione hi-tech. Un presidio con volantinaggio è programmato anche fuori dal punto vendita di Verano Brianza, dalle 9 alle 12.

È indetto per sabato 3 marzo uno sciopero nazionale di 8 ore, per dar voce ai lavoratori nella vertenza sindacale che sta scuotendo Mediaworld, il colosso della distribuzione hi-tech. Un presidio con volantinaggio è programmato anche fuori dal punto vendita di Verano Brianza, in via Furlanelli 69 dalle 9 alle 12. Lo sciopero è indetto “per trovare soluzioni alternative alla chiusura dei punti vendita di Milano Centrale e Grosseto, per evitare licenziamenti mascherati da proposte di trasferimento insostenibili, per evitare perdite salariali e aprire subito il confronto sindacale” fanno sapere Flcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

LEGGI Mediaworld trasferisce la sua sede italiana a Verano Brianza

Tutto è iniziato il 16 febbraio quando l’azienda, in occasione di un incontro sindacale nazionale, ha dichiarato la chiusura improvvisa dei punti vendita di Grosseto e Milano Centrale (al 31 marzo, con 50 lavoratori coinvolti), la fine del contratto di solidarietà (tocca circa 200 lavoratori), la repentina chiusura della sede di Curno “con il conseguente spostamento coatto a Verano Brianza, un’azione che comporterà sacrifici economici e difficoltà nella gestione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”, e la riduzione dei trattamenti economici relativi al lavoro domenicale (dal 90% al 30%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA