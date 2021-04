Meda, Minotti alla conquista della Scandinavia: flagship store a Stoccolma Quello dell’azienda brianzola, all’avanguardia nella progettazione e realizzazione di arredi, è il primo flagship store in tutta la Scandinavia, in partnership con il famoso rivenditore d’arredo di alta gamma Upgrade Living

Le aziende brianzole, anche col perseverare della pandemia, confermano la loro leadership sul mercato internazionale. E’ il caso della Minotti spa di Meda, azienda all’avanguardia nella progettazione e realizzazione di arredi, che di recente ha inaugurato un nuovo flagship store a Stoccolma. Il primo in tutta la Scandinavia.

Un evento in partnership con il famoso rivenditore d’arredo di alta gamma Upgrade Living. Un punto espositivo nel cuore chic del quartiere residenziale Östermalm. Minotti Stockholm è all’interno di uno degli imponenti edifici ottocenteschi che costellano la centralissima Strandvägen, una delle arterie più prestigiose della città, disegnando un contesto architettonico di grande fascino. Il progetto è stato realizzato da Minotti Studio, per guidare i visitatori alla scoperta delle più recenti collezioni, in un coinvolgente percorso espositivo che si snoda attraverso una sequenza fluida di aree living, dining e notte.

”Ci siamo chiesti - ha affermato Susanna Minotti, head of interior decoration dell’azienda - come potevamo inserirci in una realtà in cui il design ha una forte identità e una lunga storia, mantenendo riconoscibile il Dna del brand e creando allo stesso tempo qualcosa di inedito. Volevamo differenziarci e creare un nuovo punto di riferimento per il design, portando l’atmosfera Minotti ad abbracciare il rigore e l’essenzialità scandinavi. E’ nato così un progetto in cui la sobrietà architettonica è riscaldata da ambientazioni accoglienti dal sapore domestico, seppur sofisticato e glamorous, in cui ogni singolo dettaglio parla di qualità”.

Ad animare gli spazi espositivi, un’accurata selezione di best-seller, pezzi distintivi delle più recenti collezioni e arredi della 2020 Collection, tra cui i sistemi di seduta Connery e Blazer del designer Rodolfo Dordoni, insieme ai progetti firmati da Marcio Kogan, Nendo e GamFratesi.

Creata nel 1948 da Alberto Minotti, l’azienda è riconosciuta a livello internazionale come eccellenza nel settore dell’arredo contemporaneo e interprete di un concetto di lifestyle classico moderno nel settore residenziale ed hospitality. Il carattere artigianale negli anni Sessanta ha assunto un’impronta e dimensioni industriali. Il passaggio successivo si deve ai figli, Renato e Roberto Minotti, alle redini dell’azienda dal 1991 che hanno iniziato un processo di crescita ed espansione verso i mercati internazionali. Una storia di eccellenza italiana che negli anni ha visto l’ingresso in azienda anche della terza generazione, nelle persone di Alessio, Alessandro e Susanna, che hanno raccolto le sfide del terzo millennio, del mondo digitale e multiculturale.

