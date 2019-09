A Lissone nell’area ex Motta ha aperto anche Mcdonalds (Foto by Fabrizio Radaelli)

Lissone: nell’area ex Motta ha aperto anche McDonald’s Lunedì nell’area ex Motta a Lissone ha ufficialmente aperto anche il ristorante McDonald’s: 60 lavoratori (la maggior parte dal Job Tour di luglio), 206 posti. E la viabilità ancora più sotto esame.

Nell’area ex Motta a Lissone ha ufficialmente aperto anche il ristorante McDonald’s. Lunedì 23 settembre in via Zanella con 60 dipendenti, la maggior parte dei quali selezionati durante la tappa del McItalia Job Tour di luglio. La festa di inaugurazione è prevista per il 6 ottobre (alle 10).

La nuova area commerciale di via Trieste va completandosi, dopo l’inaugurazione del supermarket (Lidl) e in attesa dello store dedicato agli animali (Arca Planet). E l’apertura consentirà di calibrare una volta di più la viabilità, già osservata speciale soprattutto da parte dei residenti.

Il ristorante ha circa 206 posti a sedere tra interno ed esterno; sono presenti il McDrive, il McCafé e i chioschi digitali self-service (che permettono di personalizzare alcune ricette, modificando le quantità degli ingredienti). Per i più piccoli ci sono un’area gioco all’esterno e l’area family dove giocare e festeggiare i compleanni.

Il ristorante di Lissone è aperto tutti i giorni dalle 7 alla 1, con orario prolungato il venerdì e il sabato fino alle 2. Stessi orari per la corsia Drive, che il sabato prolunga fino alle 3.

