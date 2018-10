Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lentate sul Seveso, Chateau d’Ax fa domanda di concordato preventivo La Chateau d’Ax ha presentato una domanda di concordato preventivo in Tribunale a Monza. Venerdì incontro con i sindacati. Era già stato fissato per discutere di una richiesta di cassa integrazione ordinaria.

Richiesta di concordato preventivo per la Chateau d’Ax. L’azienda l’ha depositata il 16 ottobre al Tribunale di Monza cercando di utilizzare questo strumento giudiziario per uscire dalla crisi finanziaria in cui si trova consolidando la struttura finanziaria e patrimoniale dell’azienda.

Un passo deciso, si legge in un comunicato fatto circolare dall’azienda che reca in calce il nome dell’amministratore delegato Angelo Rodolfi, per cercare di migliorare l’efficienza logistica e dei processi produttivi rimuovendo le criticità che hanno portato a questa situazione di difficoltà.

Venerdì mattina si terrà un incontro con i sindacati che era già stato fissato in precedenza per discutere di una richiesta di cassa integrazione ordinaria presentata dall’azienda.

