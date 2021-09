L’e-commerce made in Brianza compie 10 anni, Yeppon festeggia per dieci giorni Continua fino al 22 settembre il compleanno di Yeppon, la realtà di e-commerce made in Brianza nata nel 2011 a Nova Milanese e oggi con sede a Paderno Dugnano.

Dieci giorni di “promozioni senza sosta” e “bombe del giorno” per festeggiare i dieci anni di attività. Continua fino al 22 settembre il compleanno di Yeppon, la realtà di e-commerce made in Brianza nata nel 2011 a Nova Milanese. E oggi approdato in un head quarter di 3.300 mq a Paderno Dugnano in cui trovano lavoro circa 50 dipendenti, tutti del territorio, con l’intento di valorizzare il know how locale. A questo si aggiunge il polo logistico di Ossona, in provincia di Novara. Alla base la scommessa iniziale dei tre soci Danilo Longo, Andrea Bonetti e Cristian Sacchini.

“Stiamo dando vita ad una vera e propria festa” – commenta Danilo Longo - È un compleanno speciale che vogliamo condividere con i nostri clienti, è anche un modo per ringraziarli, se siamo arrivati fin qui è anche grazie a loro. In questi giorni di promo, saranno ovviamente i benvenuti anche i nuovi utenti, che magari ci accompagneranno per i prossimi 10 anni”.

L’esperienza maturata è internazionale, ma uno dei punti di forza è la territorialità: oltre a spedire, l’azienda consente di poter ritirare in sede i prodotti acquistati per stabilire un contatto diretto, un contatto “umano” nel mondo del commercio online.

© RIPRODUZIONE RISERVATA