Lavoro, McDonald’s arriva a Lissone e cerca 35 persone: selezioni aperte

Sono 35 i posti di lavoro in arrivo a Lissone con l’apertura del nuovo McDonald’s in fase di realizzazione nell’area ex Motta di via Trieste. C’è tempo fino al 22 luglio (dal primo giorno del mese) per partecipare alle selezioni online per la nuova tappa lombarda del McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture McDonald’s su tutto il territorio italiano.

I candidati potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito mcdonalds.it (VAI) rispondendo ad alcune domande (disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati, area geografica di interesse etc) e inserendo il proprio curriculum vitae. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test per individuare le aree comportamentali di forza.

Chi supererà il test riceverà una convocazione per i colloqui individuali. Il McItalia Job Tour, che avrà luogo a fine luglio, sarà l’occasione per i candidati di ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s, grazie alla presenza di crew, hostess e manager che già lavorano nei ristoranti della zona e che possono raccontare la loro esperienza.

Negli ultimi due anni, McDonald’s Italia ha creato oltre 3.000 nuovi posti di lavoro, la maggior parte dei quali nella fascia d’età 18 e 24 anni. Per la nuova apertura di Lissone, McDonald’s è alla ricerca di 35 persone (“dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente”, sottolinea la catena di fast food) per le posizioni di Crew, Hostess e Steward.

