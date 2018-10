Lavoro, corsi di formazione col Consorzio Comunità Brianza: da ottobre per i disoccupati Il Consorzio Comunità Brianza ha dato vita a una nuova area dedicata alla formazione: corsi, seminari, workshop e tanto altro destinati ai disoccupati per cercare di rientrare nel mondo del lavoro.

Corsi, seminari, workshop e tanto altro per cercare di rientrare nel mondo del lavoro. Il Consorzio Comunità Brianza ha dato vita a una nuova area dedicata alla formazione e destinata in parte alla rete interna (personale interno, attività delle varie aree, cooperative socie) e in parte all’utenza esterna.

«Sono due gli obiettivi che ci poniamo – spiegano dal Consorzio - In primo luogo valorizzare e rafforzare l’attività formativa a diverso titolo già prodotta nelle sue diverse aree, e poi sviluppare attività formativa nuova, individuando esigenze e tendenze del mercato interno ed esterno in settori in cui il Consorzio, per la propria specificità ed identità, possa dare il proprio peculiare contributo».

Un ruolo chiave è giocato dalle cooperative socie (ad oggi il Consorzio ha 34 soci effettivi), sia come veicoli delle esigenze formative sia come bacini di professionalità e competenze spendibili.

Uno dei filoni che l’area sta già affrontando è dedicato ai corsi di qualificazione professionale per disoccupati, per favorirne il reinserimento lavorativo. Gli interessati possono partecipare ai corsi, gratuiti, aderendo a Dote Unica Lavoro, sistema di finanziamenti che la Regione Lombardia mette a disposizione di persone senza occupazione e che sono utilizzati dagli enti accreditati ai servizi al lavoro per offrire servizi e percorsi formativi.

I corsi sono in programma da ottobre a dicembre 2018 e proposti in diverse sedi nel territorio di Monza e Brianza, in sinergia con Mestieri Lombardia-sede di Monza. Già avviato, da inizio ottobre, il corso di inglese di base al Centro Botticelli di Lissone.

In partenza il 18 ottobre, all’Informagiovani di Giussano, un corso di informatica office base per la ricerca del lavoro, della durata di 68 ore. A metà ottobre partono anche corsi per assistenti famigliari a Giussano e Vimercate, della durata di 160 ore. Da ottobre a dicembre anche un percorso di auto imprenditorialità, nello Spazio Cofò a Cinisello Balsamo e in Silva 26, Monza. Informazioni comunitamonzabrianza.it.

