La presidente di Aeb nel consiglio direttivo nazionale di Utilitalia

Loredana Bracchitta, presidente del Gruppo Aeb, è stata nominata componente del consiglio direttivo nazionale di Utilitalia, la Federazione che riunisce le Aziende italiane che operano nel settore dei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente e dell’energia elettrica e del gas, che svolge il compito di rappresentarle presso le Istituzioni nazionali ed europee.

Avvocato nel campo del diritto amministrativo e tributario, Bracchitta ha ricoperto numerosi incarichi presso enti pubblici. Già componente della Giunta di Confservizi Lombardia, dal 2019 è presidente - riconfermata - del Gruppo Aeb, la società multiservizi che opera nei territori della Brianza e in Lombardia.

“Sono onorata e orgogliosa per la nomina in Utilitalia. La nomina di oggi è il risultato del lavoro che in questi anni ha portato il Gruppo AEB a ricoprire un ruolo di primo piano nel fornire un servizio di qualità ai cittadini della Brianza. Un lavoro di squadra che affonda le sue radici nell’attenzione ai territori e ha come faro l’innovazione e il rispetto per l’ambiente”, ha commentato.

