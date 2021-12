Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Pier Mastantuono)

MONZA - CONVEGNO ORIENTA LAVORO IN VILLA REALE da sinistra Caimi Celada Sala (Foto by Pier Mastantuono)

In Villa reale a Monza i dati sull’orientamento lavorativo dei giovani Convegno in Villa reale a Monza organizzato da Assolombarda e Regione Lombardia per parlare di orientamento lavorativo dei giovani con dati sulla offerta e richiesta.

Nel giorno dell’annuncio dell’arrivo dei nuovi provvedimenti restrittivi sui vaccini nelle scuole, martedì mattina Assolombarda e Regione Lombardia hanno proposto un convegno sull’orientamento lavorativo dei giovani, in questa fase di ripartenza anche delle aspettative di formazione verso l’ingresso nel mondo dell’impresa e dell’occupazione in generale.

Ad esporre i dati sulla offerta e richiesta e per invitare all’attenzione sul gap tra le scuole dell’obbligo e i gradi superiori, che formano la nuova classe di lavoratori del futuro, c’erano Fabrizio Sala assessore all’Istruzione di Regione Lombardia, il presidente di Assolombarda Monza e Brianza Giovanni Caimi, Augusta Celada, direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, e Maria Brambilla, prorettore alla Programmazione e all’Organizzazione dei Servizi per la Didattica dell’Università degli Studi di Milano.

Al fianco di rappresentanti di aziende del territorio, che hanno portato la loro esperienza, è intervenuta anche una insegnante del Mosè Bianchi di Monza, Patrizia Guandalini.

I relatori hanno esposto i numeri della ricerca lavoro, in un momento nel quale le imprese lamentano ancora una carenza marcata di figure formate e pronte all’inserimento, mentre il direttore Celada ha posto l’accento sul fatto che rispetto ad altri paesi anche europei, esista un gap profondo tra l’uscita dalle scuole dell’obbligo e il momento nel quale i ragazzi formati sono realmente pronti ad entrare nel circuito lavorativo. Celada ha sottolineato quanto questo ritardo possa essere in parte e solo in parte dovuto anche ad aspetti culturali storici e strutturali, della maggiore e prolungata permanenza dei giovani nell’alveo familiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA