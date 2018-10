Economia Best to Brianza Premi BtoB Awards 2018: Andrea Dell'Orto (Assolombarda) (Foto by Chiara Pederzoli)

Imprese: tutti i vincitori del BtoB Awards 2018 Consegnati a Monza i BtoB Awards, gli oscar dell’imprenditoria della Brianza. L’azienda Best 2018 delle province di Monza, Lecco e Como è la Technoprobe di Cernusco Lombardone. Tutti i vincitori.

Consegnati in una serata evento in Villa reale a Monza i BtoB Awards, gli oscar dell’imprenditoria della Brianza. Dopo le votazioni online e della giuria tecnica, l’azienda Best 2018 delle province di Monza, Lecco e Como è risultata la Technoprobe di Cernusco Lombardone, che produce interfacce per testare i chip dei dispositivi elettronici.

Nelle 10 categorie in gara Alfa Laval ha vinto il premio Grande impresa, Gruppo Gattinoni il premio Piccola impresa, Fontana Gruppo il premio Welfare aziendale, Technoprobe il premio Innovazione, Sacchi Elettroforniture il premio Imprese storiche, Riva 1920 il premio Mobile&Design, Soulkitchen il premio Start up, Faro il premio Passaggio generazionale, L’Albero dei gelati il premio Food, Giò Style il premio Ambiente/Lotta allo spreco.

Durante la serata sono state ricordate tre personalità scomparsa: il private banker monzese Aldo Varenna, l’imprenditore Loris Fontana, il professor Pier Franco Bertazzini “sindaco dei sindaci” di Monza come ha ricordato Dario Allevi.

Menzione speciale a Roberto Mauri e al comitato di garanzia del Paese ritrovato per la valenza sociale sul territorio.

Oltre 200 gli imprenditori presenti alla serata con il sindaco monzese Allevi, il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala e il presidente della Provincia Roberto Invernizzi e Andrea Dell’Orto, presidente del presidio Monza e Brianza di Assolombarda.

