Imprese: presentata la Top500+, la classifica 2021 delle eccellenze di Monza e Brianza

In edicola con il Cittadino di giovedì 16 dicembre a Monza e sabato 18 dicembre in Brianza la Top500+, la classifica annuale delle prime 800 aziende per fatturato della provincia realizzata in collaborazione con Assolombarda, PwC Italy e Banco BPM. L’analisi è stata presentata all’autodromo nazionale.