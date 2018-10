Economia Best to Brianza Premi BtoB Awards 2018 evento di presentazione

Imprese, BtoB Awards 2018 in Villa reale a Monza: categorie e nomination all’oscar dell’imprenditoria Sessanta aziende in gara per BtoB Awards 2018 in attesa della proclamazione in programma martedì 2 ottobre. L’appuntamento è alla Villa reale di Monza. In palio i riconoscimenti per scoprire il nuovo re dell’imprenditoria della Brianza. Il premio è alla settima edizione.

Dieci le categorie con sei finalisti selezionati fin da giugno. Ma anche premi speciali, dedicati a personalità e progetti che arricchiscono il territorio.

I vincitori saranno il frutto delle votazioni della giuria istituzionale combinata a quella del voto popolare, attraverso il sito www.btobawards.it.

Categorie e nomination

Grande Impresa: Alfa Laval, Ita Spa, Flame Spray, Esselunga, Giorgetti, Fratelli Beretta 1982

Innovazione: BSmart Labs, Docebo, H-International School Monza, Technoprobe, Glomax, Espresso service

Imprese storiche: Caprotti Luce, Sapio, Para, Cavotec Specifics, Autotorino, Sacchi Elettroforniture

Start up: Circuito Link, Smart factory, Io Team, Soulikichen, Old Cinema, Laboratorio Marco Colzani

Pmi: Cappellificio Vimercati, New Crazy Colors, Le Spose di Giò, Tenortho, Affari e sport, Gruppo Gattinoni

Mobile e design: Semprelegno, Fratelli Radice, Interni Spa, Promemoria, Riva 1920, Zanuso Legno

Food: Gruppo Meregalli, Alimentari Radice, Azienda Agricola Piantanatura, Albero dei Gelati, Italiana Aromi, Carozzi Formaggi

Ambiente/Lotta allo spreco: Brianzacque, Gio’Style, Geico Taikisha, Brenna Chimica, Coelux, Centro Commerciale Carosello

Welfare aziendale: Gruppo Fontana, Caloni Trasporti, Velcro, Weir Gabbioneta, Esprinet, Patheon

Passaggio generazionale: Schiavi Spa, Cantarella & Molteni, Faro, Gruppo Pontiggia, Cambiaghi Cappelli, Ronzoni

