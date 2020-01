Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il 2020 su il Cittadino: in edicola “I quaderni dell’economia”, una guida pratica per i lettori In edicola con il Cittadino arrivano “I quaderni dell’economia”, l’iniziativa editoriale a cura della redazione con cadenza mensile per aiutare i lettori con una guida pratica di otto pagine dedicate ad argomenti specifici. Giovedì 30 gennaio e sabato 1 febbraio 2020 si parla di pensione.

Quota 100, Opzione donna, Ape sociale: la pensione anticipata è un vero e proprio rebus, ma in soccorso di chi deve orientarsi nella giungla normativa arriva il Cittadino con la novità dei “Quaderni dell’economia”. La nuova iniziativa editoriale debutta in edicola (anche digitale) con le edizioni di giovedì 30 gennaio e sabato 1 febbraio 2020.

Si tratta di un appuntamento mensile che si propone di essere soprattutto una guida pratica per i lettori con otto pagine dedicate di volta in volta a un argomento specifico spiegato con chiarezza e competenza dai giornalisti della redazione economica, in collaborazione con i professionisti che si occupano di questo settore.

Il primo inserto, come detto, si occupa di pensioni; i successivi tratteranno argomenti di interesse generale come, ad esempio, i conti correnti, la gestione dei soldi e delle finanze familiari. “I quaderni dell’economia” sono un’altra delle novità che “il Cittadino” propone per il 2020: la miglior offerta informativa del territorio al servizio dei lettori.

