I 100 del Gruppo Sapio: “Innovazione e sostenibilità ”. Giorgetti: “È l’idea del Pnrr attuata” Giornata importante per la Sapio di Caponago che compie 100 anni e lunedì ha ricevuto la visita di istituzioni e associazioni di categoria: con il presidente Dossi c’erano Fontana e Sala (Regione), Spada (Assolombarda) e il ministro Giorgetti in collegamento.

L'azienda,che opera nel settore dei gas industriali, medicinali e nelle cure domiciliari su tutto il territorio nazionale e in Europa, ha aperto le porte al presidente della Regione Attilio Fontana, all'assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala, al presidente di Assolombarda Alessandro Spada.

“Questo è per noi un momento di grande orgoglio nel ricordare i fondatori di Sapio e la base valoriale sulla quale si sono costruiti i 100 anni di questa impresa” – ha commentato Alberto Dossi, presidente Gruppo - Innovazione e sostenibilità per rendere Sapio un esempio per il nostro Paese. Ora guardiamo all’Europa, ora guardiamo alla crescita per i prossimi 100 anni”.

“Un’azienda – scrive il presidente Fontana sulla sua pagina Facebook – che quest’anno compie 100 anni. La sua storia rappresenta i valori che contraddistinguono l’identità lombarda: valori solidi, forza, resilienza, grinta. Una conduzione a livello familiare che è stata capace di evolversi, adeguarsi ai cambiamenti del mercato e crescere, grazie agli investimenti in ricerca e innovazione. Un’azienda che durante la pandemia ha dato un contributo essenziale alla comunità lombarda, grazie alla fornitura di ossigeno alle strutture ospedaliere, ai pazienti al domicilio e soprattutto all’ospedale in Fiera”.

“Desidero esprimere a nome di Assolombarda le congratulazioni a Sapio per i primi 100 anni di attività. Un traguardo importante di un’impresa che è eccellenza del nostro territorio e dimostrazione di come la ricerca, l’innovazione e la sostenibilità siano driver strategici per la crescita e leve fondamentali per creare valore per l’azienda, per i propri dipendenti e per la comunità in cui opera”, ha commentato Alessandro Spada.

Intervenuto in collegamento anche il Ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti: “Sapio è l’idea del Pnrr attuata. Il piano non è un qualcosa di astratto ma si realizza concretamente sulle gambe degli imprenditori. Così come non esiste sviluppo economico senza imprenditori. Non a caso che il sistema di valori, passione e fiducia prima tra tutte, facciano da pilastro alla crescita e al futuro di eccellenze italiane come Sapio, realtà imponente fondata su due famiglie”.

