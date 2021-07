Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Maurizio Landini alla St di Agrate alcuni anni fa (Foto by Fabrizio Radaelli)

Gianetti Ruote: sabato 10 luglio a Ceriano il segretario generale della Cgil Maurizio Landini Maurizio Landini sabato 10 luglio incontra i lavoratori della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, i 152 dipendenti licenziati dalla proprietà per la decisione di chiudere lo stabilimento.

Anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a Ceriano Laghetto in difesa dei lavoratori della Gianetti ruote: 152 persone licenziate dalla proprietà per la decisione improvvisa di chiudere lo stabilimento in Brianza. Landini sarà a Ceriano nel pomeriggio di sabato 10 luglio intorno alle 15 dopo avere partecipato a Lodi all’iniziativa “La logistica nel Paese. Andare oltre i luoghi comuni: la situazione e le prospettive”, organizzata a Lodi dalla Filt Cgil.

