Esselunga certificata Top Employer per il quinto anno consecutivo

Per il quinto anno consecutivo Esselunga è stata premiata con la certificazione Top Employer Italia per le condizioni di lavoro fornite ai propri dipendenti e le best practice focalizzate sullo sviluppo e il benessere delle persone. Top Employers Institute è un ente certificatore, nato oltre 25 anni fa che riconosce l’eccellenza delle condizioni di lavoro messe in atto dalle aziende per i propri dipendenti. Malgrado la situazione emergenziale dovuta alla pandemia, la società operante nella grande distribuzione organizzata fondata nel 1957 dal brianzolo Bernardo Caprotti, è riuscita a confermare e a migliorare i propri programmi di formazione del personale e i progetti di welfare aziendale, basati sull’ascolto delle preferenze e necessità delle proprie risorse.

Nel corso degli anni l’azienda ha utilizzato diversi canali con cui rilevare il grado di conoscenza e soddisfazione dei dipendenti in relazione ai servizi attivi. Uno di questi è il Comitato paritetico politiche di welfare, un organo di coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Come parte integrante delle misure messe in atto in risposta alla situazione di emergenza, l’azienda ha potenziato il piano di welfare aziendale con l’obiettivo di rispondere anche a nuove esigenze emerse.

Le aree di intervento spaziano dal supporto alla famiglia e alla genitorialità, al benessere psico-fisico, all’assistenza medica e a iniziative di work-life balance. Per attribuire le proprie certificazione Top Employer si basa su un’analisi di dati oggettivi, documentazioni e best practice all’interno di numerose macroaree in ambito delle risorse umane (HR). Il questionario compilato dalle aziende, dotate di un’avanzata struttura di strategie HR, viene poi analizzato e validato da Top Employers Institute. I dati e i risultati vengono poi sottoposti a un audit esterno e i punteggi valutati secondo uno standard internazionale. Solo le società che soddisfano gli standard e i livelli qualitativi richiesti ottengono la Certificazione Top Employers. Il programma Top Employers ha riconosciuto e certificato oltre 1600 aziende in 119 paesi nei cinque continenti.

