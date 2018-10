Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by FABRIZIO RADAELLI)

La sede di Assolombarda Confindustria a Monza (Foto by FABRIZIO RADAELLI)

Energia e non solo: la nuova, grande Multiutility del Nord si presenta a Monza Che cos’è e cosa potrà fare la Multiutility del Nord che ha tra i protagonisti Acsm-Agam? La risposta in un incontro aperto a tutti organizzato nella sede territoriale di Assolombarda giovedì 18 ottobre.

La Multiutility del Nord che vede tra i protagonisti Acsm Agam è una realtà ed è arrivato il tempo delle presentazioni: l’appuntamento a Monza è alle 17 del 18 ottobre nella sede di Assolombarda Confindutria Milano Monza e Brianza, in via Petrarca. “Al centro dell’incontro, le possibili sinergie con la nuova società in cui sono confluite le utilities di cinque province, fra cui quelle storicamente attive a Monza” scrive la stessa Acsm-Agam che invita a iscriversi all’incontro con un mail all’indirizzo iscrizioni@acsm-agam.it entro mercoledì 17 ottobre.

“L’amministratore delegato di Acsm Agam, Paolo Soldani, e i responsabili della Business Unit Tecnologia e Innovazione, illustreranno in particolare le proposte nel campo delle smart cities e delle smart technologies con lo sviluppo in particolare della smart city, dell’efficientamento energetico, dell’illuminazione pubblica, della mobilità sostenibile, della videosorveglianza”. All’incontro anche il sindaco di Monza, Dario Allevi, il presidente del presidio territoriale di Monza e Brianza di Assolombarda, Andrea Dell’Orto, e il presidente di Acsm Agam, Paolo Busnelli.

