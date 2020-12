Eicma 2021 torna dal 23 al 28 novembre 2021 L’edizione numero 78 di Eicma è stata ricalendarizzata dal 23 al 28 novembre 2021 (con le giornate del 23 e del 24 riservate a stampa e operatori) nei padiglioni di Fiera Milano a Rho.

”Un atto di responsabilità nell’interesse del sistema fieristico quale reale e attuale strumento di opportunità di crescita del mercato e di rilancio delle imprese”, ha detto Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA S.p.A.e presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), commentando lo slittamento di due settimane rispetto alle date 9-14 novembre per inserirsi adeguatamente nel calendario espositivo.

“Malgrado si intravedano importanti spiragli di fiducia - ha spiegato Magri - le conseguenze della pandemia hanno compresso il ricco calendario di Fiera Milano, concentrando molte manifestazioni di caratura internazionale.Dopo aver riflettuto con l’industria di riferimento e con un partner fieristico al quale siamo legati dal 1950, abbiamo scelto di ridefinire le date di EICMA in modo da valorizzare l’attrattività e l’efficacia di tutti gli eventi previsti. La ripartenza da questa difficile congiuntura passa inevitabilmente da risposte di sistema: per questo abbiamo scelto di andare incontro, come organizzatori e come comparto, alle necessità e alle richieste di Fiera Milano, mettendo a fattor comune l’interesse complessivo. E credo siano proprio le manifestazioni più rilevanti a dover battere la traccia in questa direzione”.

