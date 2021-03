“Da hobbista a microimpresa”: uno sportello per le donne con l’Unione artigiani L’Unione artigiani apre uno sportello riservato a tutte le donne che vogliono trasformare il proprio hobby in una microimpresa.

“Da hobbista a microimpresa”. Unione artigiani Milano Monza-Brianza apre da lunedì 8 marzo un nuovo sportello rosa e tutto al femminile, dedicato alle donne che desiderano trasformare le proprie passioni e capacità in una piccola ma solida e “ufficiale” azienda. «Il servizio sarà curato direttamente dalle nostre esperte che accoglieranno le aspiranti imprenditrici in un percorso di accompagnamento che passo dopo passo le porterà all’apertura della partita Iva e al consolidamento dell’attività, forti della nostra esperienza di 75 anni di artigianato - spiega Marco Accornero, segretario generale di Unione artigiani -. Molte donne con capacità artigiane di ogni tipo, spesso straordinarie, puntano ad un salto di qualità ma non sanno da che parte iniziare. Spesso si tratta di figure espulse dal mercato del lavoro con la necessità di reinventarsi o donne che vogliono realizzare un loro sogno. Ecco, qui da noi troveranno innanzitutto un punto di ascolto e di consulenza che risponderà, anche con incontri in remoto privati, a tutte le loro domande, le aiuterà a mettere a terra l’idea, a superare i problemi burocratici e formativi, a ottenere finanziamenti agevolati su misura e contributi e una struttura che resterà al loro fianco per ogni necessità. E in più offriamo un supporto per l’e-commerce e la promozione digitale. È l’attività che svolgiamo tutti i giorni per i nostri associati, in questo caso con un’attenzione speciale alle donne che partono da zero».

«Sappiamo - conclude Accornero - che andremo incontro ad un periodo molto difficile in termini di occupazione per le donne. Questo servizio potrà dare la spinta giusta, ne siamo convinti». Per info e appuntamenti sarà attivo da lunedì 8 marzo il numero verde: 800 132371.

E proprio l’8 marzo alle 17, sulla pagina Facebook di Unione artigiani, è fissata una prima diretta per la presentazione del servizio con la partecipazione di hobbiste diventate imprenditrici artigiane ed è in preparazione un ricco calendario di webinar gratuiti di formazione.

