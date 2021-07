Crisi Gianetti: la solidarietà dello Spi Cgil a i lavoratori in presidio - VIDEO Dopo dieci giorni Visita del segretario generale Spi Cgil Lombardia Valerio Zanolla ai lavoratori della Gianetti a Ceriano Laghetto.

Anche il segretario generale Spi Cgil Lombardia Valerio Zanolla ha fatto visita nella mattina di lunedì 12 luglio ai lavoratori della Gianetti a Ceriano Laghetto.

“Noi dello Spi Cgil Lombardia siamo convinti che al sindacato dei pensionati spetti anche il compito di sostenere le lotte dei lavoratori in difesa del loro posto di lavoro - ha dichiarato Zanolla - per questo siamo andati ad incontrare sui cancelli i lavoratori della Gianetti in lotta e a portare la nostra solidarietà. Lo abbiamo fatto altre volte e continueremo a farlo perché siamo convinti che i nostri figli e i nostri nipoti mentre lottano per il loro posto pensano ad un futuro migliore per i loro figli, come abbiamo fatto noi nel passato. E questa è la vera solidarietà tra generazioni”.

Zanolla si è intrattenuto con i rappresentati dei lavoratori e ha espresso la vicinanza del sindacato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA