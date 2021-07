Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Confcommercio, nasce l’Associazione Territoriale Alta Brianza Nasce l’Associazione territoriale Alta Brianza: confluiranno le 1.200 imprese associate dei territori di Seregno e Desio.

L’assemblea straordinaria della Confcommercio territoriale di Seregno ha votato all’unanimità il primo passaggio che porterà alla costituzione della nuova Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Nell’Associazione territoriale Alta Brianza confluiranno le 1.200 imprese associate dei territori di Seregno e Desio (Comuni di: Albiate, Besana in Brianza, Briosco, Carate Brianza, Correzzana, Giussano, Renate, Seregno, Sovico, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Desio, Nova Milanese e Paderno Dugnano). La sede sarà a Desio con un punto d’appoggio a Seregno, in via Mariani.

L’obiettivo è di costituire la più grande associazione d’impresa della Brianza “puntando ad una razionalizzazione strutturale e contestualmente ad un efficientamento ed investimento in risorse umane, rafforzando i servizi nei confronti delle aziende associate”, specifica una nota.

