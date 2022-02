Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Cisl Monza Brianza Lecco: Scaccabarozzi confermato segretario Chiuso il congresso terriotriale tenutosi a Seregno . Nella segreteria anche Annalisa Caron e Roberto Frigerio.

Mirco Scaccabarozzi è stato riconfermato segretario generale della Cisl Monza Brianza Lecco dal Consiglio Generale che si è tenuto al termine dei lavori del 3° Congresso territoriale, svoltosi giovedì 24 e venerdì 25 febbraio al Teatro San Rocco di Seregno. Con lui sono stati confermati in segreteria Annalisa Caron e Roberto Frigerio.

Durante il Congresso la Cisl Monza Brianza Lecco ha approvato un ordine del giorno contro l’invasione russa dell’Ucraina.

La seconda giornata del Congresso è stata dedicata alla riflessione e all’analisi di un mercato del lavoro e di una società in profonda trasformazione. Alla tavola rotonda moderata da Marco Bianchi, direttore Scuola sindacale permanente Cisl Lombardia, che è seguita agli interventi dei delegati, hanno partecipato Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl, Tiziano Treu, presidente del Cnel, e Ferruccio De Bortoli, ex direttore de Il Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore.

Ha concluso i lavori Mirco Scaccabarozzi: «Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata. Ci attendono sfide inusitate dopo il blackout del Covid-19. Serve grande impegno nel rilancio delle aziende ad alto valore aggiunto e nel riallineamento del binomio domanda/offerta nel mercato del lavoro e ciò è possibile solo attraverso percorsi formativi idonei. Bisogna accompagnare la transizione con adeguate misure di sostegno dal punto di vista sociale: “non uno di meno” è l’obiettivo che dobbiamo porci, a partire dall’utilizzare in maniera oculata i fondi del Pnrr. A questo proposito sarà massimo l’impegno da parte nostra nel verificare l’attuazione del Piano. Dobbiamo dar voce sempre a chi non ha voce, ampliare la nostra rappresentanza favorendo sempre di più l’inserimento di giovani sindacalisti che parlino alle nuove generazioni».

