Cesano Maderno, Paderno e Senago: tra ottobre e gennaio Il Gigante riaprirà gli ex Superdì Rilevati i supermercati chiusi un anno fa, saranno riaperti con l’insegna Il Gigante che conta già 54 esercizi nel nord Italia. Salvi complessivamente 178 posti di lavoro. Altre apertura anche in provincia di Varese e a Lodi.

Riapriranno tra fine ottobre e gennaio sotto l’insegna de “Il Gigante” gli ex supermercati della catena Iperdì-Superdì di Cesano Maderno (via San Benedetto), Senago e Paderno Dugnano chiusi un anno fa. Sono complessivamente 178 i posti di lavoro dell’ex catena tra le province di Monza e Brianza, Milano, Varese e Lodi salvati dal gruppo della grande distribuzione ’Il Gigante’ - che conta 54 punti vendita nel Nord Italia, 38 in Lombardia.

Tra ottobre e gennaio riapriranno i punti vendita di Senago, Cesano Maderno, Paderno Dugnano. Tutti i 178 lavoratori, da fine settembre, dopo la sottoscrizione di un contratto di assunzione, stanno già svolgendo la loro attività presso altri supermercati ’Il Gigante’ limitrofi a quelli dove verranno collocati definitivamente.

