Caponago: Ritrama, nella top 20 delle aziende brianzole, passa a Fedrigoni La Ritrama di Caponago, multinazionale della famiglia Rink impegnata nel settore dei prodotti autoadesivi, diventa della Fedrigoni spa, azienda ora di proprietà di uno dei fondi di private equity più importanti al mondo

La Ritrama di Caponago passa alla Fedrigoni spa. Il gruppo leader in Italia e in Europa nella produzione di carte speciali, prodotti ad alto valore aggiunto per packaging e grafica ed etichette autoadesive, che dal 2018 ha come principale azionista Bain Capital Private Equity, società di investimento globale, uno dei fondi di private equity più importanti al mondo, ha acquisito il gruppo che faceva capo alla famiglia Rink. Ritrama, azienda che prima di trasferirsi a Caponago aveva sede a Monza, è una multinazionale italiana di prodotti autoadesivi con siti produttivi in Italia, Spagna, Regno Unito, Cile e Cina.

La famiglia Rink, fondatrice del gruppo Ritrama, manterrà la proprietà e la gestione del business di Ritrama in Nord America, continuando la collaborazione commerciale con il resto del Gruppo.

Nasce dunque un grande player globale nel settore Pressure Sensitive Labels. “I business di Arconvert (che fa parte di Fedrigoni nda) e di Ritrama sono in forte sinergia – conferma Marco Nespolo, amministratore delegato di Gruppo Fedrigoni – operano entrambi con ottimi risultati su mercati in gran parte complementari, Arconvert con un’alta specializzazione nelle etichette autoadesive realizzate con carte speciali, Ritrama con un maggiore expertise nella produzione dei film plastici autoadesivi”.

La famiglia Rink: da sinistra lRonald, Thomas e Ricardo

(Foto by Sergio Gianni)

“Sono molto orgoglioso di questa operazione – commenta Tomas Rink, Presidente di Ritrama – che garantisce al gruppo Ritrama e alla sua organizzazione di poter crescere ulteriormente all’interno di una realtà industriale solida e in forte espansione a livello internazionale quale il Gruppo Fedrigoni, con cui condivide i medesimi valori”.

Ritrama ha registrato ricavi di circa 400 milioni di euro al 31 Dicembre 2018 (secondo l’ultima classifica di Top 500+ è al posto numero 19 delle aziende brianzole con un fatturato 2017 di oltre 445 milioni di euro) che si aggiungeranno ai circa 1,2 miliardi di euro di ricavi del Gruppo Fedrigoni nello stesso periodo; a seguito dell’operazione, il fatturato del Gruppo Fedrigoni raggiungerà circa 1,6 miliardi di euro, posizionandolo tra i big mondiali del settore carte speciali per packaging e Pressure Sensitive Labels.

Il closing della transazione è previsto per il primo trimestre 2020 ed è soggetto al perfezionamento di determinate condizioni sospensive.

