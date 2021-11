Camera di commercio Milano, Monza e Brianza e Lodi: l’“Ambrogino” a imprese e lavoratori e premio speciale Covid Premio “Impresa e Lavoro” 2021: cerimonia tornata in presenza al Teatro alla Scala di Milano, in tutto sono 49 le imprese premiate e 85 i lavoratori, in entrambi i casi con almeno 20 anni di attività lavorativa continuativa.

Tornata in presenza, domenica 7 novembre, in mattinata, al Teatro alla Scala di Milano la cerimonia di consegna del Premio “Impresa e Lavoro”, l’Ambrogino delle Imprese e lavoratori di Milano, Monza Brianza e Lodi, promosso dal 2018 dalla Camera di commercio delle tre province. Un premio che fonde le precedenti edizioni promosse dalle Camere di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (Milano Produttiva, Brianza Economica e Premio Fedeltà e Lavoro). Si tratta di un riconoscimento per i lavoratori dipendenti e le imprese dei territori delle tre province, per la longeva e pluriennale attività svolta a favore dello sviluppo del sistema sociale ed economico delle tre circoscrizioni di riferimento.L’edizione del 2021 è stata contraddistinta da un “premio speciale”, riservato alle imprese che durante la pandemia Covid-19 si sono distinte per azioni di sostenibilità e resilienza.

In tutto sono 49 le imprese premiate e 85 i lavoratori, in entrambi i casi con almeno 20 anni di attività lavorativa continuativa. Tra le imprese, si segnala in particolare F.lli Pisa srl, orologeria del settore commercio attiva a Milano da 80 anni continuativi. Tra gli 85 lavoratori premiati, hanno raggiunto i 40 anni di attività lavorativa continuativa Loredana Orsenigo (De Padova srl) e Maria Adele Luisa Villa (Terno scorrevoli SpA).(Gli elenchi completi dei premiati sono disponibili al link: https://www.milomb.camcom.it/premio-impresa-e-lavoro)

Premio impresa e lavoro alla Scala di Milano

«Quest’anno, dopo la pausa imposta dal Covid, il Premio “Impresa e Lavoro” ha un significato in più - ha detto Carlo Sangalli, Presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - È il riconoscimento della capacità di reazione del mondo imprenditoriale e della sua vitalità che ha permesso a migliaia di imprese di superare i momenti più difficili della pandemia attraverso processi di adattamento e di innovazione. Ed è su queste capacità che si basa il ritorno a nuova normalità, precondizione per una nuova crescita economica e sociale della nostra città e del Paese»

«Sono orgoglioso di partecipare al conferimento di questo premio, centrato su un tema essenziale per la crescita del territorio e del Paese: il lavoro. Quel lavoro che in molti casi è la tradizione del saper fare, tramandata da generazioni, e in altri il frutto dell’ingegno, dell’intraprendenza e dello spirito di iniziativa di tanti giovani - ha commentato Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano. In questo momento difficile, dettato da una pandemia che non ha risparmiato nessuno e che ha messo alla prova la capacità di resistenza del tessuto sociale, è ora di guardare avanti, ai nuovi orizzonti della ripresa. Dalla digitalizzazione alla formazione di nuove competenze; dal trasferimento tecnologico, alla transizione verde, ai temi avveniristici dello spazio. Mi auguro che questo riconoscimento sia di buon auspicio per il futuro delle nostre imprese».

Questi i vincitori del premio speciale dedicato a Impresa 4.0 | Sostenibilità e Resilienza: Algaria srl (Milano): Start up innovativa che valorizza le microalghe basandosi su un modello di produzione di economia circolare e utilizzando una tecnologia brevettata. ACBC srl (Milano): Azienda attiva nel settore calzaturiero, utilizza nuovi materiali per la produzione di scarpe che soddisfino tre caratteristiche peculiari: animal welfare, biobased e riciclati. Fili Pari srl (Milano): Start Up innovativa che sviluppa materiali e capi di abbigliamento non convenzionali per il settore tessile, nel rispetto dell’ambiente e del territorio. Società Agricola Parapini Agricolture (Settala): Società Agricola che produce cereali e che, arrivata alla quarta generazione, apporta importanti innovazioni tecnico-produttive alla propria attività applicando il metro dell’agricoltura di precisione. Crearreda srl (San Giuliano Milanese): Impresa resiliente. Durante la pandemia converte la produzione da quella di decorazioni da applicare a pareti e finestre a quella di segnaletica adesiva anti-Covid. Superforma srls (Milano): Laboratorio di fabbricazione digitale. Durante l’emergenza Covid-19 ha realizzato nuovi prodotti utilizzando tutti gli scarti dei 3 precedenti anni di attività.

