Burago Molgora: i conti Amazon sull’occupazione. Erano previsti 50 operatori di magazzino, ne sono stati assunti 70 Sono a tempo indeterminato. La Lombardia. intanto, è anche è la prima regione per piccole e medie imprese (pmi) che vendono su Amazon che hanno registrato più vendite all’estero

Le stime iniziali parlavano di 50 posti di lavoro, ma alla fine Amazon ne ha creati 70. Assunzioni a tempo indeterminato per operatori di magazzino nel deposito di smistamento di Burago di Molgora, aperto nel 2018 e diventato punto di riferimento in provincia di Monza e della Brianza per il colosso leader mondiale nel commercio elettronico. Un risultato che ha avuto ricadute occupazionali, non quantificate, anche sui lavoratori che devono spedire la merce in partenza dalla sede brianzola.

Oltre al deposito di Burago l’azienda in Lombardia, dove ha oltre 2300 dipendenti, è presente con altre dieci strutture: il centro di distribuzione di Cividate al Piano (Bergamo), le sedi aziendali a Milano, un centro di smistamento a Casirate d’Adda (Bergamo), un centro di distribuzione urbano Amazon Fresh a Milano, sei depositi di smistamento situati a Milano, Origgio (Varese), Buccinasco (Milano), Peschiera Borromeo (MI), Castegnato (BS) e Pioltello (MI).

Analizzando i bilanci delle grandi aziende private in Italia uno studio di The European House - Ambrosetti ha stabilito che che Amazon è la società che ha creato più posti di lavoro in Italia negli ultimi 10 anni, con un tasso di crescita di 28 volte superiore rispetto alla media delle grandi imprese italiane nel periodo 2011-2020. Una tendenza confermata anche nel 2021. Ora la forza lavoro in Italia supera quota 12.500.

La Lombardia. intanto, è anche è la prima regione per piccole e medie imprese (pmi) che vendono su Amazon che hanno registrato più vendite all’estero. Un volume di business più che consistente, visto che ammonta a un totale di 115 milioni di euro per il solo 2020. Una regione che risulta prima in classifica anche da un altro punto di vista: è quella con più aziende, oltre 2.750) che utilizzano Amazon per vendere i propri prodotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA