Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

BT Group, da Lesmo il successo del “fatto in casa”: il colosso delle tende apre il centro produttivo a Carnate Nel giro di un paio d’anni la BT Group guidata dalla famiglia Radaelli ha ampliato il suo numero di dipendenti da 180 a 250. La sua forza è che tutte le parti e le lavorazioni dei prodotti sono “fatte in casa” cercando sempre soluzioni innovative. Apertura di un nuovo centro produttivo a Carnate.

BT Group è sempre più una certezza nel mondo delle tende da interno e da esterno con un enorme crescita a livello di occupazione e mercati. Nel giro di un paio d’anni la società guidata dalla famiglia Radaelli ha ampliato il suo numero di dipendenti da 180 a 250. La sua forza è che tutte le parti e le lavorazioni dei prodotti sono “fatte in casa” cercando sempre soluzioni innovative.

Un’attività iniziata tanti anni fa proprio in Brianza che si è espansa prima in Lombardia, poi in Italia e infine all’estero. La pandemia, la necessità di vivere a pieno la casa e il giardino e tutte le diverse agevolazioni fiscali hanno moltiplicato le vendite soprattutto delle classiche tende a braccio da esterno: ne vengono vendute mediamente 20mila l’anno.

Inoltre la famiglia Radaelli si sta espandendo ulteriormente con un nuovo centro produttivo a Carnate, sull’area dell’ex Mellin, in un comparto da 10mila metri quadrati, che si va ad aggiungere all’headquarter di via Maggi a Peregallo di Lesmo con un impianto di 35mila metri quadri.

In questi giorni è stato presentato dal patron Aristide Radaelli un sistema pergolato per esterno, che si chiama Code, completamente customizzabile a seconda delle esigenze dei clienti che può avvalersi della competenza dell’architetto Ivo Pellegri.

BT Group continua ad innovarsi e ad essere sempre più competitiva a livello internazionale e può vantare anche 8 store in Lombardia, grazie all’aiuto di tanti professionisti e dei figli di Aristide Radaelli: Annalisa, Andrea, Alessandro e Alberto che stanno trainando l’azienda nel futuro, dopo che tutto aveva avuto inizio quasi 70 anni fa con il nonno Ambrogio che era un tappezziere. L’intuito imprenditoriale di Aristide Radaelli ha fatto il resto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA