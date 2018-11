Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Bar Moderno (Foto by Fabrizio Radaelli)

Attività e negozi storici in Lombardia: otto premiati in Brianza tra Monza, Arcore, Seregno, Verano e Giussano Sono otto le attività e i negozi con almeno mezzo secolo di vita che saranno premiati martedì a palazzo Lombardia: i riconoscimenti vanno a Monza, Arcore, Seregno, Verano e Giussano.

Otto negozi entrano nella storia. O meglio, nell’elenco delle attività storiche riconosciute dalla Regione: la cerimonia ufficiale è in programma martedì 13 novembre a Milano, a palazzo Lombardia. A entrare nella cerchia ristretta dei negozi e dei locali con almeno mezzo secolo di vita sono a Monza il Bar Moderno (che è addirittura del 1937), il negozio Calzature di Maria Paola Costa (ancora prima, 1933) e la Torrefazione Cafè Tropical (1961).

A loro sui aggiungono ad Arcore la Casa del Formaggio di Giovanni Ferraro (1958), Robert Calzature di Vito Galliani; a Giussano Colzani Auto (1965) e a Seregno Intimo Ortopedia Abbiati (1958), mentre a Verano la Trattoria da Fabio (1937).

Alla premiazione, con l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, Simonpaolo Buongiardino, vicepresidente Confcommercio Lombardia, e Gianni Rebecchi, presidente Confesercenti Lombardia. «Questo è un anno record - ha detto facendo riferimento ai riconoscimenti totali in Regione Mattinzoli -, con 132 negozi premiati e un intero distretto, come quello di Busto Arsizio: siamo contenti di superare i numeri delle precedenti edizioni. È il segno che puntare sulla tradizione è fondamentale per costruire il futuro, è il segno che tradizione e innovazione procedono molto bene insieme”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA