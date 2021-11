Assolombarda, uno spazio digitale per monitorare le opportunità dal PNRR. Spada: «Occasione storica ma siamo in ritardo» «Un’occasione storica ‘per riprogettare il Paese e per il cambiamento’, come ha ricordato recentemente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - dice Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda -. Siamo però in ritardo. Sia per quanto riguarda l’approvazione delle riforme, fondamentali per non compromettere la possibilità di utilizzare tutti i fondi del Recovery, sia per quanto riguarda la definizione dei progetti a livello locale»

Un nuovo spazio digitale di Assolombarda dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), uno strumento online in continuo aggiornamento nato con l’obiettivo di accompagnare le imprese a cogliere le principali opportunità legate al Piano.

Su https://www.assolombarda.it/pnrr/ è possibile una lettura più agile del Piano e dei contenuti più significativi, con un monitoraggio e una selezione delle principali opportunità e tanto di bandi e avvisi strategici per le imprese.

“Il PNRR è un’occasione storica ‘per riprogettare il Paese e per il cambiamento’, come ha ricordato recentemente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - dice Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda -. Siamo però in ritardo. Sia per quanto riguarda l’approvazione delle riforme, fondamentali per non compromettere la possibilità di utilizzare tutti i fondi del Recovery, sia per quanto riguarda la definizione dei progetti a livello locale. I territori sono fondamentali per la ‘messa a terra’ di gran parte del Piano ma ad oggi non sono chiari né i tempi e le modalità con i quali le risorse arriveranno né come queste verranno impiegate. Il nostro territorio è già pronto per lavorare, collaborando tra pubblico e privato, per dare concreta applicazione al Piano. Il momento è cruciale e non possiamo più temporeggiare: il rischio è quello di vanificare un’occasione irripetibile per il cambiamento, la rigenerazione e la crescita di economia e società. Per questo motivo oggi lanciamo uno spazio digitale all’interno del sito di Assolombarda dedicato al PNRR, con l’obiettivo di accompagnare le imprese a cogliere le opportunità legate all’execution del Piano”.

