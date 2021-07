Assolombarda, l’assemblea 2021 nel segno della rigenerazione urbana - VIDEO Assemblea generale 2021 di Assolombarda ha riunito l’associazione nelle aree ex Falck di Sesto San Giovanni e si è sviluppata nel tema della rigenerazione urbana.

Assemblea generale di Assolombarda 2021 nel tema della rigenerazione. L’edizione di quest’anno dell’assemblea si è svolta nelle aree ex Falck di Sesto San Giovanni, che sono pronte per la rigenerazione nel senso latino del termine. Per rigenerare di nuovo ma mai ripartendo da zero. Lunedì parte il primo intervento urbanistico di una lunga serie che interesserà l’area che nei prossimi anni sarà la più grande d’Italia per recupero urbano.

Assolombarda assemblea 2021

L’associazione degli imprenditori ha voluto tenere proprio qua l’annuale convegno, visto che le ex acciaierie Falck sono uno dei luoghi simbolo della ripartenza e della trasformazione della Grande Milano. E all’appuntamento hanno preso parte il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, l’ad di MilanoSesto Giuseppe Bonomi, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco. Con un riferimento alla continuità del territorio macro milanese, che va dalla metropoli fino a Monza .

E che in questo tessuto ha nel milione e mezzo di metri quadro della ex Falck una ferita che sarà da sanare. A base di edilizia residenziale, il polo ospedaliero e universitario del San Raffaele e appunto con la nuova stazione ferroviaria in partenza lunedì. A firma Renzo Piano.

