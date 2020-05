Assolombarda e l’economia in Lombardia: attività ripresa ma la fiducia di imprese e dei consumatori è sempre in discesa Milano, Monza, Lodi e la Lombardia: aumentano i consumi elettrici e gli spostamenti delle merci ma la fiducia di imprese e consumatori è ancora ai minimi. Il settore dei servizi è quello più colpito. Cassa integrazione: 60 milioni di ore nell’area Milano Monza, nel primo trimestre in Lombardia erano state 10 milioni

Trasporti e consumi elettrici dimostrano che una lenta ripresa dell’economia è in corso. Ma la situazione è ancora di piena emergenza. Basti un dato su tutti: nella zona tra Milano e Monza l’Inps ha autorizzato 60 milioni di ore di cassa integrazione in aprile contro le 10 del primo trimestre dell’anno in tutta la Lombardia, regione in cui le ore sono balzate a 180 milioni. Il settore più colpito rimane quello dei servizi.

L’analisi del Centro Studi di Assolombarda sull’economia dell’area Milano, Monza, Lodi allargata poi a tutta la Lombardia dimostra che l’attività produttiva è ripartita ma che la fiducia delle aziende e dei consumatori è ancora ai minimi e non accenna a risalire.

Dopo aver sperimentato un crollo di attività produttiva di dimensioni nell’ordine del -35% a marzo su base annua e del -45% ad aprile ora si evidenzia un recupero parziale: tutti gli indicatori mantengono un segno negativo rispetto ai livelli precrisi.

Aperture. Dalle rilevazioni condotte sulle associate di Assolombarda a Milano, Lodi, Monza e Brianza, al 13 maggio il 72% delle imprese dell’industria e del terziario intervistate dichiara di essere totalmente aperto, il 21% parzialmente chiuso, il 7% chiuso.

Consumi elettrici. A livello nazionale, i consumi elettrici registrano una flessione del -11% nella settimana del 4-10 maggio, del -9% in quella dell’11-17, del -6% in quella del 18-24 nel confronto con il 2019: quindi, -9% nel parziale di maggio, calo più contenuto rispetto al-22% rilevato nel momento più buio del lockdown,ossia tra il 23 marzo e il 19 aprile (Pasqua).

Mobilità. La ripartenza in Lombardia si legge anche nei dati di mobilità. Sulle tangenziali milanesi, il traffico dei veicoli pesanti è in calo del -23% nelle prime tre settimane di maggio rispetto al 2019, dopo essersi quasi dimezzato ad aprile, e i transiti dei veicoli leggeri flettono del -59% a maggio, dopo il -87% di aprile. Analogamente, si rileva anche un riassorbimento del crollo degli spostamenti per motivi di lavoro rilevati da Google maps, che si attestano al -37% a metà maggio rispetto a gennaio e febbraio,dopo essere scesi fino a quasi il -70% tra fine marzo e metà aprile.

Emergenza sanitaria. L’emergenza sanitaria ed economica in corso continua a pesare negativamente sul clima di fiducia di imprese e consumatori, indicando prospettive deboli anche nel breve-medio termine: dopo il crollo repentino di marzo, a maggio gli indici sprofondano infatti su nuovi minimi sia nella media nazionale sia nel Nord-Ovest. LIstat nel mese di aprile non ha rilevato il clima di fiducia.

Imprese. Lato imprese soffrono tutti i settori, ma i più colpiti restano i servizi. Per il manifatturiero la caduta di maggio rispetto a marzo è di 16 punti percentuali nel totale Italia e di 17 punti nel Nord-Ovest (con cali abbastanza similari tra tipologie di industrie), per i servizi di 37 punti percentuali nel totale Italia e di 26 punti nel Nord-Ovest (con addirittura -54 punti nei servizi turistici). Tra i principali Paesi europei, dove l’impatto della pandemia si è sentito ad aprile con un mese di ritardo rispetto all’Italia, interessante notare che in maggio la fiducia delle imprese registra già un, pur contenuto, recupero in Germania e Francia mentre rimane stabile sui minimi di aprile in Spagna.

Fiducia consumatori. Frena ancora anche il clima di fiducia dei consumatori, che perde a maggio altri 6 punti in Italia e 5 nel Nord-Ovest rispetto a marzo, quando la flessione era stata di 10 punti rispetto a febbraio, toccando così il valore più basso da fine 2013 (anche qui manca il dato di aprile).

Cassa integrazione. Infine, sul fronte del mercato del lavoro indicazioni utili a valutare le conseguenze della pandemia emergono dalle richieste di Cassa Integrazione riferite ad aprile, quando si iniziano a vedere gli impatti dell’emergenza Covid sull’ammortizzatore. Secondo l’Inps, nel solo mese di aprile in Lombardia sono state autorizzate circa 180 milioni di ore, di cui 60 milioni a Milano e Monza Brianza e 4 milioni a Lodi: un aumento consistente rispetto ai primi 3 mesi del 2020, quando le richieste in Lombardia sono state pari a 10 milioni di ore. Il ricorso alla CIG dovuto all’epidemia registrato in aprile è, per dimensioni, paragonabile a quello di un intero anno in condizioni di crisi: nel 2009, infatti, erano state autorizzate in Lombardia 270 milioni di ore.

