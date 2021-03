Artigiani, c’è la petizione online per far riaprire parrucchieri e centri estetici Confartigianato, Cna e Casartigiani hanno lanciato una petizione su Change.org da inviare alla Presidenza del Consiglio per chiedere al Governo di riaprire parrucchieri e centri estetici.

“Saloni di acconciatura e centri estetici sono luoghi sicuri per clienti, dipendenti e imprenditori - si legge nel testo - La loro chiusura apre la strada agli abusivi, che approfittano dei divieti per entrare nelle case senza rispettare alcuna misura di sicurezza, con il rischio che il virus si diffonda più facilmente”.

Le imprese hanno affrontato spese per adeguarsi ai protocolli Covid ma poi si sono viste chiudere. “Imporre la chiusura delle attività è una condanna a morte per tante imprese regolari che non riusciranno a resistere ancora per molto”.

