Aperto il McDonald’s di Biassono, al lavoro 63 persone

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Mcdonalds (Foto by Fabrizio Radaelli)

Ha aperto giovedì 29 luglio il nuovo ristorante McDonald’s di Biassono, sulla provinciale in via Cesana e Villa. Vi lavorano 63 persone selezionate nei colloqui dei mesi scorsi.

Il nuovo locale ha 222 posti tra interno ed esterno e replica i modelli già noti sul territorio con la corsia McDrive (per ordinare dall’auto) e il McCafé.

Gli orari, che potrebbero subire variazioni per l’emergenza covid, sono da domenica a giovedì dalle 7 alle 2, venerdì e sabato dalle 7 alle 4 nel rispetto delle norme vigenti (McDrive dalle 7 alle 3 e dalle 7 alle 5). Previsto anche il McDelivery per consegne in sicurezza

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, “McDonald’s ha affrontato la situazione con la massima attenzione e responsabilità, mettendo al primo posto la sicurezza e la salute dei propri 25.000 dipendenti in tutta Italia e dei suoi affezionati clienti” sottolinea una nota della società.

