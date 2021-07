Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Adac di Monza, tre giorni di sciopero fino a martedì contro i licenziamenti Sciopero di tre giorni da sabato 31 luglio, alle 14.30 di martedì 3 agosto, dei dipendenti della Adac (sede di Monza), sede italiana dell’Automobile club tedesco contro i licenziamenti.

Sciopero di tre giorni da sabato 31 luglio, alle 14.30 di martedì 3 agosto, dei dipendenti della Adac (sede di Monza), sede italiana dell’Automobile club tedesco, la cui casa madre ha deciso di licenziare 20 addetti su 66 per delocalizzare alcuni servizi di assistenza in Spagna e Grecia e trasferire le attività amministrative in Germania.

Lo sciopero arriva dopo la conclusione a Monaco di Baviera del Comitato tecnico europeo, la riunione delle rappresentative sindacali dell’azienda, dove la delegazione italiana ha sollevato il problema della sede monzese.

«Come rappresentanza italiana -riferiscono fonti sindacali- abbiamo fatto presente che il trasferimento in Grecia della presa in carico delle prime telefonate dei turisti che si trovano sul territorio italiano si sta rilevando assolutamente inefficiente poiché i dati raccolti in maggio e giugno hanno evidenziato che nel 76 % dei casi é stato necessario da parte dei lavoratori italiani un´ulteriore elaborazione. Il Comitato tecnico ha espresso la propria contrarietà al progetto di ristrutturazione e ottobre incontrerà nuovamente il capo progetto.

