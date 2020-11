Zona rossa, Monza: controlli della polizia locale, chiusa una pizzeria d’asporto Un locale chiuso e sei multe è il bilancio dei controlli di venerdì sera della polizia locale di Monza, la prima serata dopo l’entrata in vigore del dpcm che inserisce la Lombardia in zona rossa.

Monza controlli polizia locale 6 novembre 2020

Sei violazioni al dpcm sono state rilevate per mancanza dei dispositivi di protezione delle vie aeree agli addetti di tre pizzerie kebab per asporto nella periferia della città. Ad una di queste attività, nel quartiere San Rocco, disposta anche l’immediata chiusura del locale per cinque giorni in quanto il titolare, recidivo, era intento a preparare pizze senza indossare la mascherina così come un suo addetto e un avventore.

Oltre agli esercizi commerciali controllate le fermate degli autobus e le adiacenze della stazione con allontanamento dei senzatetto assembrati sui muretti di corso Milano. Comunque scarso il traffico in città.

