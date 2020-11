Zona rossa e strisce blu: Lissone sospende il parcheggio a pagamento Strisce blu sospese a Lissone. Con il nuovo Dpcm, che ha posto la Lombardia in zona rossa, il sindaco Concettina Monguzzi ha ufficializzato giovedì 5 novembre la sospensione della zona a pagamento. A partire da venerdì.

Strisce blu sospese a Lissone. Con il nuovo Dpcm, che ha posto la Lombardia in zona rossa, il sindaco Concettina Monguzzi ha ufficializzato giovedì 5 novembre la sospensione della zona a pagamento. “Le zone rossa e gialla della città ( in cui sono in vigore le strisce blu) torneranno ad essere zona libera fino a nuove disposizioni” ha dichiarato il sindaco in un video caricato su Facebook alle 9 di giovedì.

Il provvedimento entra in vigore da venerdì 6 novembre. Una decisione che va incontro alle richieste pervenute dalla cittadinanza e dalla politica che nelle ultime settimane avevano sollecitato l’amministrazione comunale sulla necessità di sospendere la sosta a pagamento.

Lega Lissone ha presentato un esposto alla Corte dei Conti e Autorità nazionale Anticorruzione per il contratto di concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento a Lissone e dei servizi connessi.

