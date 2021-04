Zona gialla, Fontana: «Primo giorno positivo, dobbiamo essere rispettosi» Il primo giorno di zona gialla secondo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è stato “positivo”: “Dobbiamo essere rispettosi per non ricadere in nuove restrizioni”, ha detto.

Il primo giorno di zona gialla dopo le settimane di restrizioni secondo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è stato “positivo”.

“Per quanto riguarda il trasporto pubblico ha retto sostanzialmente bene. Dobbiamo chiedere ai nostri cittadini di fare un ulteriore sforzo anche in questi giorni. Bisogna rispettare le regole perché è l’unico sistema che ci consente di evitare nuovi problemi. Dobbiamo essere rispettosi per non ricadere in nuove restrizioni. La nostra gente ha bisogno di sentirsi, non oppressa e perché ciò avvenga, bisogna regolamentarsi”, ha detto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA