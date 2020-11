Zona arancione, il sindaco di Monza: «Fino alla mezzanotte di lunedì parcheggi ancora “free”» Dario Allevi invita a non abbassare la guardia e dà un giorno in più ai cittadini per tornare all’antico a proposito di parcheggi: il ripristino del divieto di sosta per pulizia strade, strisce blu e ripristino del disco orario.

Si passa alla “zona arancione” e il sindaco di Monza Dario Allevi dà tempo ai cittadini di adeguarsi: «In vista dell’entrata in vigore della Lombardia in zona arancione a partire dal 29novembre, abbiamo pensato di consentire a tutti di avere il tempo adeguato per organizzarsi al meglio - scrive su Facebook - Per questo abbiamo confermato per un giorno in più, fino alla mezzanotte di lunedì 30 novembre, la sospensione del divieto di sosta per lavaggio strade, del disco orario e delle strisce blu per i parcheggi.Poi, a partire da martedì 1 dicembre, si tornerà alla regolamentazione abituale».

Zona arancione, cosa si potrà fare e cosa no

«È importante però vivere questo cambiamento senza abbassare la guardia - aggiunge - Per questo, ancora una volta, vi chiedo la massima prudenza nel tornare a vivere un po’ di più la città: evitiamo in ogni modo gli assembramenti e #proteggiAMOci SEMPRE, seguendo tutte le misure di sicurezza che ormai conosciamo perfettamente, senza sottovalutare i rischi» In città, dice ancora Allevi: «ATS ci ha comunicato che i nuovi contagi sono +62 rispetto a ieri +427 in tutta la provincia MB. Sono 401 le persone ancora ricoverate nella nostra ASST. #nonmolliAMO»

