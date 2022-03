World water day: tutti i vincitori del photo contest di Lions club Seregno Aid con Gsa Africa Premiazione del concorso internazionale “World water day-photo contest” promosso dal Lions club Seregno Aid con il Gsa Africa. l tema della sesta edizione era “Water, making the invisible visible”.

“Women-a water invisible warrior” del brasiliano Erico Luis Hiller, è l’immagine che si è aggiudicata la sesta edizione del concorso internazionale “World water day-photo contest” promosso dal Lions club Seregno Aid con il Gsa Africa, con la seguente motivazione:



L'immagine del brasiliano Erico Luis Hiller dal titolo woman -a-water invisible warrior

“Una composizione tecnicamente impeccabile, con una luce pittorica che ricorda i dipinti di Rembrant, che spiove lateralmente dall’alto, circoscritta sulla donna, staccandola dal fondo e creando un ambiente suggestivo e un meraviglioso riflesso che rende visibile l’invisibile, ovvero la cisterna dove l’acqua è in esaurimento, luce che che esalta l’espressione di timidezza dell’invisibile guerriero dell’acqua”.

Al posto d’onore “ Tears of mercy” di Sharwar Apo del Bangladesh; terzo posto: “The Camel’s conductor” del francese Oualatà Romain Miot.

Nello “storytelling”, ha primeggiato l’italiano Giacomo d’Orlando con “ Nemo’s garden”, con la seguente motivazione: “Un meraviglioso racconto a metà strada tra la cronaca di una bellissima azione di come affrontare il problema dell’acqua e allo stesso tempo fa viaggiare con la fantasia, sia per nome del progetto, che per le immagini che sono reali ma sembrano fantascienza. Questo è l’anno dell’ottimismo per affrontare il problema idrico, e questo portfolio trasmette ispirazione e ottimismo”.

Al terzo posto il francese Oualatà Romain Miot con the camels' conductor

L'italiano Giacomo d'Orlando con Nemo's garden ha primeggiato nello storytelling

Al secondo posto l’olandese Carla Kogelman con “Sync swim”; terzo: l’taliano Pier Luigi Fagioli con “ An oasis mirage”.

Nella categoria “young” il premio è stato attribuito a Habibun Nabi del Bangladesh con “Pure water crisis’”; secondo: il siriano Mouneb Taim con “ swimming pool amid the ruins of their city”; terzo l’indonesiano Raffael Gunawan con “water for life”.

Pure water crisis di Habibun Nabi del Bangladfesh ha vinto la sezione young

Per la categoria riservata ai Lions- Leo club, è stato premiata Lara Longanesi del Lions club Bagnocavallo con la foto “Mirror”.

La cerimonia di premiazione della sesta edizione del concorso internazionale “World water day photo contest”, si è svolta in videoconferenza, martedì 22 marzo, nella giornata mondiale dell’acqua. La serata è stata introdotta da Francesco Viganò, presidente del Lions club Seregno Aid, seguito dal saluto di Gino Ballesto, governatore del Lions del distretto 108IB1; da Giovanni Benedetti, presidente del Lions “Acqua per la vita”; Alice Aureli, responsabile del dipartimento acque sotterraneo Unesco; Roberto Isella, coordinatore del concorso .

La serata è stata impreziosita dalle musiche di Charpentier, Mozart e Verdi, eseguite nella cornice delle sale di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno dal quintetto di ottoni della “Milano Luster Brass”, in un percorso ideato e narrato con maestria da Andrea Sarduelli, direttore artistico del concorso.

Il tema della sesta edizione era “Water, making the invisible visible” (acqua, rendere visibile l’invisibile), era legato a quello ufficiale della giornata mondiale, istituita nel 1992 dalla Nazioni Unite. La salvaguardia e l’accesso alle risorse idriche sono punti cardine dell’agenda 2030 della Nazioni Unite. Al concorso sono pervenute 1.100 immagini da 55 nazioni in rappresentanza di tutti i continenti.

Le opere sono state suddivise nelle categorie: categoria principale, foto singole a tema making the invisible visible, categoria young (under 22) e storytelling.

Con l’essenziale contributo dei partecipanti al concorso, quello delle istituzioni coinvolte e degli sponsor, il Lions club Seregno Aid, ha potuto co-finanziare il progetto “Koom la Viim” (l’acqua è vita), per portare l’acqua al villaggio Beoog Tienbo situato a nord del Burkina Faso. Il progetto è stato ultimato lo scorso autunno. La realizzazione del pozzo con acqua potabile ha garantito una importante e costante disponibilità di acqua permetendo di coltivare numerosi orti con sicuri vantaggi per oltre 5 mila persone dei vicini territori che possono usufruire dell’acqua e dei prodotti della coltivazione. Il progetto ha permesso la formazione al mondo agricolo di 50 giovani donne di cui 6 di esse hanno già ultimato il percorso formativo e hanno trovato impiego nella capitale.

Le migliori 35 fotografie e i tre migliori portfoglio formeranno una mostra itinerante del “Wwd- photo contest”, che farà tappa tra le altre a riaperture festival fotografia Ferrara a maggio e a Colorno photo life in autunno e una serie di altre prenotazioni in Italia e all’estero.

