World pizza day 2022: un lunedì per celebrare il piatto della regina Il 17 gennaio si deve ricordare la prima inquilina più famosa della Villa reale di Monza e la specialità creata in suo onore che rappresenta l’Italia nel mondo: la Regina Margherita e la pizza che porta il suo nome, perfette per ricordare il World Pizza Day 2022.

Nei giorni in cui si parla tanto della Villa reale, grazie al ritorno mediatico della trasmissione di Alberto Angela in prima serata su Rai1, il 17 gennaio si deve ricordare la sua prima inquilina più famosa e la specialità creata in suo onore che rappresenta l’Italia nel mondo: la Regina Margherita e la pizza che porta il suo nome, perfette per ricordare il World Pizza Day.

Nel lunedì che negli ultimi anni, ma chissà perché visto che mancano le basi scientifiche, si è guadagnato il titolo di “blue monday” (ovvero il giorno più triste dell’anno) si celebra la giornata mondiale della pizza.

La Brianza si difende alla grande con diversi professionisti del settore entrati di diritto e in pianta stabile nelle guide di riferimento del settore: il Forno del Mastro di Monza, l’Enosteria Lipen di Corrado Scaglione a Triuggio, il Rise Live Bistrot di Marco Locatelli a Vimercate. E il lissonese d’adozione Raffaele di Stasio che è affermato nei talent e sarà a Casa Sanremo in occasione del prossimo festival.

Dati riportati da Gambero Rosso dicono che sono 8 milioni le pizze sfornate al giorno in tutta Italia, per un totale di quasi 3 miliardi in un anno e un giro d’affari di 15 miliardi. Un movimento economico che supera in tutto i 30 miliardi, stando a quanto riportato dall’indagine Cna agroalimentare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA