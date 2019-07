Whatsapp, Facebook e Instagram down: problemi in tutto il mondo per i social network Impossibile scaricare gli allegati da Whatsapp, caricare foto su Facebook e visualizzarle su Instagram. Un nuovo mercoledì nero per i social network di Mark Zuckerberg dal pomeriggio del 3 luglio.

Impossibile scaricare gli allegati da Whatsapp, caricare foto su Facebook e visualizzarle su Instagram. Un nuovo mercoledì nero per i social network di Mark Zuckerberg dal pomeriggio del 3 luglio. Gli hashtag del #down si rincorrono (su Twitter, che funziona) e uniscono i continenti: dall’Italia agli Stati Uniti, dal Sud Africa alle Filippine. Era già successo a marzo.

Nel down è incappato anche il Cittadino, che dalla pagina Facebook il mercoledì manda in diretta la presentazione del giornale in edicola il giovedì: il video c’è, non si visualizza corettamente. Si visualizzerà una volta risolti i problemi tecnici alla fonte? In ogni caso appuntamento a giovedì mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA