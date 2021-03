Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Whatsapp e instagram down: app fuori uso per un’ora Whatsapp e instagram fuori uso per quasi un’ora nel tardo pomeriggio di venerdì 19 marzo. Hanno ripreso a funzionare poco dopo le 19.

Chi non è riuscito a ricevere i messaggi su Whatsapp o caricare foto su Instagram non è stato da solo. Dal tardo pomeriggio di venerdì 19 marzo il servizio di messaggistica, ma anche il social delle foto e Messenger (Facebook) è stato down: impossibile inviare o ricevere contenuti. Gli hashtag relativi hanno scalato velocemente le classifiche delle tendenze, il problema si è rivelato esteso a tutta Italla. Il disservizio è durato circa un’ora e si è risolto poco dopo le 19.

