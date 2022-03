Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

In arrivo il nuovo sito del Cittadino

Web: il Cittadino di Monza e Brianza investe su un nuovo portale all’avanguardia Mancano pochi giorni alla pubblicazione del nuovo portale www.ilcittadinomb.it: una nuova veste grafica, strategia “web first” e orientata al coinvolgimento.

Mancano pochi giorni alla pubblicazione del nuovo portale www.ilcittadinomb.it e le novità non riguarderanno solo la veste grafica.

Nel settore dell’informazione e in generale dell’Editoria stiamo vivendo un cambiamento epocale, l’urgenza degli utenti nel reperire le informazioni in tempo reale sta obbligando i giornali a uno sforzo notevole per restare al passo.

Il Cittadino di Monza e Brianza ha deciso quindi di investire nello sviluppo di un nuovo portale web che risponde alle ultime esigenze in termini di fruibilità dei contenuti con un occhio di riguardo alle soluzioni multimediali di ultimissima generazione.

Una nuova veste grafica, adatta in particolare alla lettura da dispositivi Mobile, accompagnerà gli utenti in un’esaltante esperienza di consultazione dei contenuti testuali, video e social. Ma le novità non finiscono certo qui, il nuovo portale infatti ospiterà nuove rubriche tematiche, Contest fotografici e Video Contest; un cambiamento fortemente orientato al “coinvolgimento” e alla partecipazione degli utenti, anche delle fasce d’età più giovani, attraverso soluzioni di engagement davvero innovative.

Il portale infine ospiterà una serie di eventi trasmessi in streaming che consentiranno la partecipazione online a convegni, webinar, manifestazioni, confronti politici ed eventi di musica e spettacolo in modo del tutto gratuito, grazie anche alla partnership con diverse aziende del territorio.

Con questo cambio di rotta il Cittadino ribadisce ulteriormente la sua leadership territoriale nel settore dell’informazione grazie anche alla visione della nuova proprietà, che con una strategia “orientata al web first” si candida a disegnare una nuova strada per tutta l’informazione locale.

Mancano ormai pochissimi giorni. Vi aspettiamo su www.ilcittadinomb.it per una nuova esperienza informativa.

(* direttore operativo e Ict Editoriale il Cittadino)

