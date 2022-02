Volontario in oncologia, corso online con la Lilt Con la Lilt Milano-Monza e Brianza parte, online, la 38esima edizione del corso di formazione del volontario in ecologia.

Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) Milano e Monza Brianza organizza il 38esimo corso di formazione e qualificazione del volontario in oncologia. Le lezioni si terranno in remoto sulla piattaforma Zoom nel tardo pomeriggio di martedì a partire dal prossimo 15 marzo. Quattro le lezioni in programma. Direttori del corso sono Laura Gangeri e Simonetta Sborea. Per partecipare bisogna comunicare la propria adesione via mail all’indirizzo [email protected]

