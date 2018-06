Volontari della Brianza: ecco il centro per i bambini de L’Aquila Inaugurato, grazie anche al contributo dell’associazione Gruppo Volontari della Brianza, un centro aggregativo per 180 bambini e ragazzi di Montereale in provincia de L’Aquila. Alla cerimonia erano presenti anche gli Alpini di Giussano

Brianzoli brava gente, capaci di vivere la solidarietà con la concretezza tipica del loro territorio. Una prova è arrivata nella mattinata del 2 giugno, quando è stato inaugurato a Montereale, in provincia de L’Aquila, un nuovo centro aggregativo per 180 bambini e ragazzi che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, i quali, a causa dei danni provocati dalle scosse di terremoto del 2016 e del 2017, sono rimasti privi di luoghi di aggregazione. La struttura è un prefabbricato in legno di 104 metri quadrati, realizzata, naturalmente, con criteri antisismici grazie alla Fondazione Mission Bambini e all’Associazione Gruppo Volontari della Brianza (che ha sede a Giussano) in accordo con l’amministrazione comunale.

La delegazione brianzola all’inaugurazione

Una cerimonia molto sentita alla quale hanno partecipato Massimiliano Giorgi Sindaco di Montereale, Goffredo Modena Presidente di Mission Bambini, una delegazione brianzola formata da Luigi Folcio, Marco Manzoni, Sindaco di Colle Brianza, Umberto Bonacina, Assessore di Costamasnaga, Antonio Brenna, Assessore di Inverigo, Bruno Anzani Consigliere Comunale di Costamasnaga e Lilliana Mattavelli Vice Presidente dell’associazione Gruppo Volontari della Brianza e gli Alpini di Giussano.

«I Volontari della Brianza rappresentano per il territorio della Lombardia un esempio da imitare: sono l’esercito del bene e da decenni sono sempre al fianco delle popolazioni, in Italia e all’estero, che hanno subìto dei disagi da eventi naturali, adoperandosi con raccolte fondi e costruendo beni durevoli per la popolazioni – ha dichiarato Martina Cambiaghi Assessore di Sport e Giovani di Regione Lombardia. Ho voluto partecipare personalmente all’inaugurazione per testimoniare la vicinanza di tutta la Lombardia alle popolazioni che ancora oggi stanno combattendo per tornare alla normalità dopo il sisma degli anni scorsi. Il centro polifunzionale, grazie anche a Mission Bambini, è la più bella risposta alle esigenze della popolazione soprattutto quella più giovane: bambini e ragazzi avranno un luogo dove poter fare attività e studiare».

All’interno della nuova struttura, che sarà adibita come prima finalità a centro aggregativo ma verrà utilizzata anche per la celebrazione di funzioni religiose da parte del parroco e sarà messa a disposizione della popolazione e in particolare delle realtà associative di Montereale per lo svolgimento delle loro attività. Oltre alla sala polivalente, sono presenti anche un locale cucina con piano cottura, i servizi igienici e il locale caldaia. Mission Bambini e Gruppo Volontari della Brianza ringraziano: Fondazione Prosolidar e Società di San Vincenzo De Paoli che hanno cofinanziato il progetto.

«Tanti anni di esperienza nel mondo del volontariato - dichiara Lugi Folcio Presidente del Gruppo Volontari della Brianza - ci hanno insegnato a leggere in profondità nello sguardo della gente e specialmente dei bambini che incontriamo, cogliendo quelle parole che per timore, per timidezza o per orgoglio la bocca non osa pronunciare. Questi sguardi li abbiamo visti in Friuli, in Irpinia, in Valtellina, in Sri Lanka, nelle fogne di Bucarest e nei campi profughi del Kosovo. Sguardi che non chiedono nulla all’infuori di un sorriso e di un abbraccio. Questi sguardi li abbiamo visti anche ad Accumoli, ad Amatrice e a Montereale. E come sempre a questi sguardi abbiamo risposto, semplicemente dicendo presente e li abbiamo abbracciati!».

