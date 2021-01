Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Volare anche durante la pandemia: il bilancio del servizio “Le Ali” di Carate Serata organizzata dal decanato per parlare del servizio e il particolare del progetto “I believe I can fly”, realizzato nel 2020 grazie al sostegno di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus

Come il servizio “Le Ali” nel Decanato di Carate ha affrontato la pandemia? Se ne parlerà online, venerdì 22 gennaio dalle 20.30 nell’evento “Imparando a volare anche durante la tempesta”. Verrà fatto un bilancio del progetto “I believe I can fly”, realizzato nel 2020 grazie al sostegno di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus.

Oltre agli psicologi che hanno animato le iniziative, interverranno Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore dell’Università degli Studi di Milano, e il giornalista Nando Sanvito. All’incontro sono invitati in particolare genitori, educatori, allenatori e insegnanti di preadolescenti e adolescenti. Il servizio “Le Ali”, nato nel 2019 per volontà di FeSTA (Federazione sportiva tornei dell’amicizia), Decanato e Caritas, era già attivo prima dell’emergenza con sportelli di counseling per ragazzi e genitori.

Con il nuovo progetto sostenuto dalla Fondazione ha ampliato il lavoro degli sportelli, anche da remoto, e sviluppato nuove attività, soprattutto funzionali ad accompagnare i ragazzi nella gestione dei limiti e nella rielaborazione dei vissuti pandemici. Per seguire la serata del 22 collegarsi al link sul sito le-ali.it. Non è necessaria la prenotazione.

