vogliamotornareaballare: la “Danza Passion” di Burago condivide la protesta delle palestre contro le chiusure

Palestre ancora chiuse: tra le associazioni dilettantistiche cresce lo sconforto. Si alza ancora la voce delle tante società sportive che sono ancora costrette a vedersi sospesa la possibilità di svolgere le proprie attività. Tra queste anche la Danza Passion di Burago Molgora che nei giorni scorsi ha lanciato un appello in forma di hashtag: #vogliamotornareaballare condividendo un video dello scorso gennaio: “Con questo video vogliamo denunciare e urlare la voglia che ogni cuore danzante ha di tornare in sala: a ballare! - si legge nel post pubblicato su Facebook - Ci siamo fermati, con uno strappo vero. DanzaPassion tiene duro seppur con grande amarezza di non poter vivere in presenza questo meraviglioso mondo e disciplina”. E condividendo anche la proteste della Nino Ronco Basket di Ornago, che allo stesso modo ha lanciato l’hashtag #lamiapalestraèsicura.

La danza per l’associazione però non si ferma e da questa settimana ha iniziato a lanciare delle proposte online e gratuite. I corsi in presenza al momento sono ancora però congelati.

L’associazione ha inoltre lanciato una proposta a tutti i propri “cuori danzanti”: “La danza fa bene al cuore, alla mente e alla salute ma inizia a diventare difficile e veramente dura stare così distanti dalla sala, dalle emozioni e soprattutto dal viversi. Il contatto e la socialità sono elementi peculiari del #mondofuxia. Cuore danzante, se ti va, condividi un mini video con l’hashtag #vogliotornareaballare e taggaci. Magari non cambieremo il Dpcm ma magari riusciamo a strappare un sorriso e una riflessione a chi le regole le sta decidendo di volta in volta”.

Sconforto anche tra le fila della scuola Arte e spettacolo di Lesmo e Arcore che attraverso un commento sui social del vice direttore Sebastiano “Sebax” Fumagalli ha annunciato che sono sospese anche le lezioni individuali.

